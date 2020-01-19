РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Жители Подольска смогут бесплатно проконсультироваться с юристами и представителем омбудсмена Подмосковья 30 января, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске Екатерина Попова.

«В Подольске 30 января с 16:00 до 18:00 Единый центр оказания квалифицированной юридической помощи проведет прием граждан с моим участием в конторе нотариуса Подольского нотариального округа Ларисы Бурмистровой. Жители смогут получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь по всем правовым вопросам», - сказала Попова.

Задать вопросы юристам могут все желающие. Прием пройдет по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1 (здание нотариальной конторы). Узнать подробности можно по телефону: 8(495)149-99-09.