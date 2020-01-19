РИАМО - 19 янв. Шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой закончился в Москве, участники акции прошли от Новопушкинского сквера до места, где были убиты Маркелов и Бабурова, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

На улице Пречистенка, где были убиты Маркелов и Бабурова, участники возложили цветы.

Безопасность акции обеспечивали сотрудники полиции, росгвардейцы и бойцы ОМОНа.

Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову расстреляли в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в преступлении полицейские установили и задержали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. По итогам расследования суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис получила 18 лет колонии.