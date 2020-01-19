РИАМО - 19 янв. Сообщения о срочной госпитализации в Москве народной артистки РФ Нины Руслановой не получили подтверждения, их опровергла дочь артистки Олеся, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Руслановой из-за проблем с сердцем.

«Мне тоже очень интересно, куда маму госпитализировали. Вот пытаемся с ней выяснить, в какую же больницу нас отправили! Нина Ивановна чувствует себя нормально. Для своего возраста – приемлемо», - рассказала Олеся Русланова.

Нина Русланова приняла участие в съемках порядка 150 картин, а также в озвучивании мультфильмов. Она запомнилась зрителям по ролям в культовых фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Собачье сердце», «Кин-дза-дза!» и так далее. Артистка неоднократно получала премии и награды, в том числе премию «Чайка» за лучшую женскую роль в картине «Путем взаимной переписки» и гран-при Академии искусств Франции.