РИАМО - 19 янв. Крещенские купания на территории Московской области прошли без инцидентов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Нам сообщили, что инцидентов не было. Купания прошли в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Всего на территории Подмосковья организовали свыше 200 оборудованных мест для купаний. Безопасностью при проведении крещенских купаний обеспечили более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техник, 65 бригад скорой помощи, более 300 росгвардейцев и полицейские.

В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.