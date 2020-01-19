РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Бесплатный комедийный спектакль «Сганарель, или Мнимый рогоносец» покажут на сцене библиотеки Подольска 26 января, сообщается на странице режиссера студии «Клуб любителей театра» Владимира Абарбанеля в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 26 января (воскресенье) в 18:00 благотворительная студия «Клуб любителей театра» вновь сыграет бессмертную комедию Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец». Теперь это произойдет на основной сцене - в библиотеке № 26 (микрорайон Климовск, проспект 50-лет Октября, дом 18)», - сказал Абарбанель.

В настоящее время студия закончила первую часть своего тура по Подольску. Комедию сыграли в домах культуры «Романцево» и «Быково», в Климовской воинской части, подольском «НеКафе» и социальном центре «Надежда».

«В ближайших планах - продолжение тура за границами Подольска. В частности, спектакли в музеях-заповедниках «Поленово» и «Мелихово» а также в Доме литераторов Тарусы»,- пояснил Абарбанель.