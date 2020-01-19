РИАМО - 19 янв. В Москве началось шествие в память об адвокате Станиславе Маркелова и журналистке Анастасии Бабуровой, участники акции выступают против политических репрессии и пыток, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Шествие стартовало в Новопушкинском сквере. На мероприятии отсутствуют флаги политических партий, что подчеркивает ее общественный акцент.

Территорию Новопушкинского сквера оцепили сотрудники полиции. В акции также участвуют представители молодого поколения.

В конце участники шествия возложат цветы к дому 1 по улице Пречистенка, где убили Маркелова и Бабурову.

Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову расстреляли в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в преступлении полицейские установили и задержали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. По итогам расследования суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис получила 18 лет колонии.