РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. В подмосковных Люберцах на Октябрьском проспекте сгорел автомобиль, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

Автомобиль загорелся 18 января в 22:15 по адресу: Октябрьский проспект, дома 18, корпус 3.

«Вчера загорелся автомобиль марки Daewoo Matiz на Октябрьском проспекте. Первое пожарное подразделение прибыло в 22:24. Пожар ликвидировали в 22:36. Пострадавших нет», - сказал Иванов.

По его словам, в ликвидации пожара участвовало две единицы техники и шесть человек.