РИАМО - 19 янв. По итогам игрового дня Национальной хоккейной лиге первой звездой признали форварда команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает Газета.ru.

Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Нью-Йорк Айлендерс» (игра завершилась со счетом 6:4). Это позволило ему попасть на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (на его счету 692 гола). Эту позицию Овечкину пришлось разделить с канадским хоккеистом Стивом Айзерманом.

«Второй звездой дня стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз. В его активе дубль и две результативные передачи во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:2)», - отмечается в материале.

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин стал третьей звездой игрового дня. Ему удалось отразить 41 бросок в игре против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:0).