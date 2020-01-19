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РИАМО
, Александр Манзюк
Православные христиане Подмосковья отпраздновали один из главных праздников – Крещение Господне, по традиции верующие окунулись в купели.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Крещение отметили 19 января.
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РИАМО
, Александр Манзюк
В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах Подмосковья прошел чин великого освящения воды.
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РИАМО
, Александр Манзюк
По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.
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РИАМО
, Александр Манзюк
В Подмосковье организовали свыше 200 оборудованных мест для купаний.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Все места для купаний оборудовали настилами с противоскользящими покрытиями и безопасным спуском.
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РИАМО
, Александр Манзюк
За безопасностью граждан следили спасатели, медики, полицейские и росгвардейцы.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Безопасность жителей Подмосковья при проведении крещенских купаний обеспечивают более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техник, 65 бригад скорой помощи, более 300 росгвардейцев и полицейские.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2020 году.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2020 году.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2020 году.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2020 году.
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