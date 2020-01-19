РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Управляющая компания «Любимый дом» Подольска напомнила горожанам о необходимости оплаты долгов за вывоз мусора, сообщается на сайте УК.

«Просим не затягивать с оплатой долгов. Квитанции доставляются почтой в почтовые ящики. Кто не получал или есть вопросы- может обратиться в «МосОблЕИРЦ» (улица Комсомольская, дом 1). Напоминаем, что по причине предъявления претензий региональным оператором по оплате вывоза мусора управляющая компания (УК) вынуждена прекратить выдачу справок из бухгалтерии и паспортного стола собственникам при наличии долгов за вывоз мусора», - говорится в сообщении.

Справки об отсутствии долгов за мусор можно получить у регионального оператора.

В материале отмечается, что управляющая компания «Любимый дом» просит жителей оплатить имеющуюся задолженность за вывоз мусора.