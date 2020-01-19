РИАМО - 19 янв. Правоохранительные органы завершили расследование дела о смертельном ДТП с участием эвакуатора, произошедшем в Москве, дело направили в суд, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что водитель автомобиля-эвакуатора двигался по прилегающей территории, следуя задним ходом в районе дома №4 по Петрозаводской улице в Москве, и совершил наезд на пешехода, следовавшего по пути движения автомобиля», - говорится в сообщении.

Пострадавшего пешехода госпитализировали, однако спасти его не удалось. Он скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель эвакуатора на время расследования находился под подпиской о невыезде.

Теперь его дело рассмотрит Головинский районный суд Москвы.