РИАМО - 19 янв. В поселке Мирный городского округа Серпухов обнаружили тело мужчины 1968 года рождения, по подозрению в убийстве задержали его знакомого, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел знакомый погибшего 1984 года рождения, ранее судимый», — сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».