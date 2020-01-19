РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 янв. Каратисты из Королева завоевали семь золотых медалей на первенстве ЦФО, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель команды.

Спортсмены команды «Стимул» 18 января приняли участие в открытом чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по киокушинкай карате в городе Гагарин Смоленской области. В чемпионате приняли участие команды из Московской, Нижегородской, Ивановской, Смоленской, Воронежской областей, Москвы, Нижнего Новгорода и Воронежа. Всего участвовали более 500 каратистов.

«Каратисты из Королева заняли семь первых мест, семь вторых и завоевали пять бронзовых медалей. В общекомандном зачете команда завоевал второе место, уступив два очка команде-победителю», - сказал собеседник агентства.

Также каратисты «Стимула» получили награды за лучшую технику и за самый короткий бой.