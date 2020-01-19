РИАМО - 19 янв. В Москве для людей старшего возраста в рамках программы «Московское долголетие» с 20 по 26 января проведут целый ряд мероприятий, так, будут организованы лекции о гаджетах и здоровом образе жизни, концерты и творческие вечера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичи старшего поколения посетят лекции о здоровом образе жизни и творческие вечера, а также узнают о полезных функциях смартфонов», - отмечается в материале.

20 января в районе Гагаринский специалисты Центра современной восстановительной медицины (Ленинский проспект, дом 60/2) проведут лекцию, в ходе которой москвичам расскажут, чем полезны остеопатия и кинезиология. Мероприятие начнется в 12:00.

В Кузьминках по адресу: Зеленодольская улица, дом 36, корпус 1, 21 января состоится концерт «Эстрадный блеск».

«В 12:00 с любимыми советскими песнями перед гостями выступят творческие коллективы Юго-Западного округа», - отмечается в материале.

Также 20 января в 14:30 в районе Марьино (улица Люблинская, дом 159) проведут концерт участников проекта «Московское долголетие».

Уже 21 января на базе центра социального обслуживания района Орехово-Борисово Северное (улица Шипиловская, дом 9, корпус 2) стартует цикл обучающих онлайн-вебинаров. Первое же занятие посвятят изучению стандартных функций гаджетов. Начало мероприятия запланировано в 12:00.

В районе Хорошевский (Хорошевское шоссе, дом 82, корпус 7) 22 января в 16:00 в рамках программы проведут лекцию о праздновании Рождества Христова. В 15:00 в тот же день в районе Останкинский (2-я Новоостанкинская улица, дом 4) проведут вечер, посвященный событиям блокады Ленинграда.

«23 января в районе Текстильщики (7-я улица Текстильщиков, дом 7, корпус 4) стартует цикл салонных вечеров с прослушиванием виниловых пластинок. На первой встрече вспомнят Владимира Высоцкого. Начало в 14:00», - заключается в материале.