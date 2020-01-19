РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 янв. Более 20 молодых ученых наградили в Королеве, сообщил глава города Александр Ходырев.

Победителей и призеров конкурса имени С.П. Королева наградили 18 января в РКК «Энергия».

«Будущее за творческой молодежью, за талантливыми учеными и специалистами, поэтому их поддержка важна на всех уровнях власти. Сегодня (18 января, ред.) мы наградили победителей 21-го конкурса молодых ученых и специалистов имени академика С.П. Королева», - написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

На конкурс были представлены 27 работ от 44 представителей наших градообразующих предприятий и Технологического университета. Победителем конкурса стал сотрудник РКК «Энергия» Евгений Соколов с проектом «Разработка и внедрение в цикл создания ракеты класса воздух-поверхность с пассивной системой наведения Х-31 ПД современных ресурсосберегающих технологий для испытаний бортового комплекса управления».