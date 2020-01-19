РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) 19 янв. В подмосковных Люберцах в поселке Октябрьский прошло таинство освещения купели на территории храма, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«В поселке Октябрьский прошло таинство освещения купели, в которую могли окунуться все прихожане храма. Рядом угощали горячим чаем со сладостями», - говорится в сообщении.

На территории Храма Святого Духа дежурили медицинские сотрудники, сотрудники полиции, а также спасательные службы.