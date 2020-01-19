РИАМО - 19 янв. К 10 утра более 87 тысяч человек посетили площадки крещенских купаний в Москве, из них около 53 тысяч человек решились окунуться, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«К 10 утра более 87 тысяч человек пришли к купелям и водоемам, из них около 53 тысячи купались. Наибольшее количество людей пришли на Святое озеро - около 10 тысяч, на пруды в Сокольниках и Южном Бутове - более 5 тысяч. Крещенские купания в Москве проходят организованно», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что отряды спасателей продолжают свое дежурство. За ночь были спасены дежурной сменой ПСС «Борисовская» трое мужчин на Борисовских прудах и оказана помощь на Святом озере женщине, которой стало плохо в воде.

В Москве для совершения традиционных крещенских купаний подготовили 46 площадок, семь из них находятся в городских парках.