.РИАМО - 19 янв. В ночь на воскресенье в России около 2,1 миллиона человек приняли участие в более чем 8,7 тысячи мероприятий, посвященных празднованию Крещения, сообщается на сайте МВД РФ.

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время торжественных богослужений в храмах и монастырях, а также в местах массового купания верующих привлечены свыше 41,1 тысячи сотрудников полиции», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также привлечены служащие Росгвардии, народные дружины, представители частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка допущено не было.

В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги. В Подмосковье организовали свыше 200 оборудованных мест для купаний. В Москве - 46 площадок, семь из них находятся в городских парках.