РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В роддоме подмосковного Подольска священник отслужил молебен и раздал святую воду в Крещенский сочельник, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 18 января, в Крещенский сочельник, волонтеры движения «Милосердие-Подольск» пришли в гинекологию Подольского роддома с клириком Знаменского храма поселка Дубровицы Константином Трегубовым. Батюшка в молитвенной комнате на втором этаже освятил Крещенским чином воду и отслужил молебен о здравии всех присутствующих. Крещенскую воду с радостью всю разобрали по палатам», - говорится в сообщении.

Также после молебна священник приступил к таинствам исповеди и причастия.