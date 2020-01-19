РИАМО - 19 янв. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил всех верующих с Крещением Господнем.

«Поздравляю с великим праздником Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! Мира и добра!» — написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил изображение иконы, посвященной Крещению Иисуса Христа в реке Иордан.

Ранее верующих с праздником поздравил губернатор Андрей Воробьев.

В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги. В Подмосковье организовали свыше 200 оборудованных мест для купаний.

Безопасность жителей Подмосковья при проведении крещенских купаний обеспечивают более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техник, 65 бригад скорой помощи, более 300 росгвардейцев и полицейские.