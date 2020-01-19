РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В КПЦ «Дубровицы» Подольска впервые провели занятие йогой под органную музыку, для участников эксперимента звучали произведения Баха и Римского-Корсакова, сообщается в группе «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

«В культурно-просветительском центре «Дубровицы» одноименного поселка в Подольске прошел замечательный эксперимент. Преподаватель из центра «Yoga Practika» (Москва) Мария Верешкина провела занятие по йоге в органном зале нашего центра. Интересное предложение по проведению занятия в непривычной обстановке, да еще и под органную музыку, поступило от солиста Подольской филармонии Павла Быкова. Органистка Юлия Иконникова с удовольствием его подхватила», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что поначалу участникам было настолько интересно и необычно, что сосредоточиться и погрузиться в занятие было нелегко. Произведения Баха, Боэльмана, Римского-Корсакова в исполнении Иконниковой и чудесные звуки органа настолько захватывали, что участникам хотелось просто сидеть, слушать и наслаждаться.

«Приятный голос Марии и любовь к йоге все расставили по местам. Полтора часа пролетели незаметно. Шикарный сюрприз преподнес Быков. Он был необычен тем, что Павел стоял в позе Врикшасана и пел. Это было невероятно и очень красиво! Спасибо всем присутствующим за участие и поддержку, смелость и интерес к новому», - заключается в материале.