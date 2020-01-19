РИАМО - 19 янв. Специалисты московских поликлиник с 20 по 25 января проведут ряд открытых мероприятий, в рамках которых поделятся с горожанами знаниями в области медицины, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Врачи в частности расскажут о восстановлении после инсульта, здоровом образе жизни и риске развития хронических заболеваний», - отмечается в материале.

Лекцию о том, как жить после инфаркта и инсульта, прочтут в поликлинике № 121 20 января в 14:00. Она пройдет в рамках школы профилактики инсульта. К участию в мероприятии приглашают тех, кто перенес инфаркт или инсульт, а также людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Записаться можно по направлению врача. Дополнительная информация по телефонам: +7 (495) 256-89-09 и +7 (495) 712-99-99.

О профилактике зимнего травматизма у детей будут рассказывать в поликлиническом отделении больницы «Кузнечики» (Адрес: поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, строение 9а). Занятия пройдут также 20 января в 14:00. Принять участие могут все желающие. Подробности по телефону: +7 (495) 120-65-48.

Уже 21 января в 15:00 в филиале № 1 городской поликлиники № 62 (Чапаевский переулок, дом 4) пройдут занятия для людей с риском сердечно-сосудистых и других заболеваний. Записываться заранее не нужно. Все подробности по телефону: +7 (499) 155-97-09.

Бросить курить москвичам помогут в городской поликлинике № 9, которая находится по адресу: Перервинский бульвар, дом 4, корпус 2. Соответствующую лекцию прочтут 21 января в 12:00. Вход свободный. Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (499) 550-10-95.

«На занятии школы профилактики табакокурения и бронхиальной астмы специалисты расскажут, к каким последствиям может привести курение и как избавиться от этой вредной привычки. Посетители смогут задать вопросы врачам», - отмечается в материале.

В филиале № 2 консультативно-диагностического центра № 6 на Бескудниковском бульваре 22 января в 13:00 пройдет лекция о хронических неинфекционных заболеваниях. Предварительная запись также не требуется. Подробности по телефону: +7 (499) 481-03-10.

Также 23 января в 16:00 в филиале № 2 детской городской поликлиники № 69 (Азовская улица, дом 20, корпус 2) прочтут лекцию о грудном вскармливании. Врачи расскажут, почему важно кормить ребенка грудью и до какого возраста стоит это делать.

«На встречу приглашаются женщины, у которых уже есть дети, и будущие мамы. Подробности по телефону: +7 (499) 444-59-51», отмечается в материале.

Лекцию об интернет-зависимости проведут в детской городской поликлиники № 120, которая находится по адрес: Святоозерская улица, дом 10. Мероприятие пройдет 24 января в 15:00. Вход свободный. Вся информация по телефону: +7 (499) 638-35-93.

«На лекции, посвященной Международному дню без интернета, врачи объяснят, как формируется и насколько опасна интернет-зависимость, расскажут о ее профилактике и о том, в каком возрасте можно знакомить ребенка с компьютерами и гаджетами», - добавляется в сообщении.

В Троицке 25 января пройдет единый день диспансеризации на базе консультативно-диагностического отделения № 1 Троицкой городской больницы. Вся информация по телефону: +7 (499) 638-34-32.

«В рамках единого дня диспансеризации посетители консультативно-диагностического отделения № 1 Троицкой городской больницы смогут пройти обследования и осмотры», - отмечается в материале.

В городской поликлинике №11 пройдет день открытых дверей. Прийти смогут те, кто прикреплен к данному медучреждению. Задать вопросы можно по телефону: +7 (495) 135-23-03.