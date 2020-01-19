В Москве к 01:00 в воскресенье более 37 тысяч человек посетили крещенские купели, из них искупаться решились 23 тысячи, В Подмосковье эта цифра к 06:00 утра составила более 158 тысяч.

В Подмосковье были организованы около 200 мест для купаний. Все площадки были оборудованы настилами с противоскользящими покрытиями и безопасным спуском. Также были подготовлены пункты обогрева и раздевалки, пункты питания с горячим чаем и передвижные туалеты.

Безопасность жителей Подмосковья при проведении крещенских купаний обеспечивали более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техник, 65 бригад скорой помощи, более 300 росгвардейцев и полицейские.

Зима в Москве в этом году выдалась теплой, однако это не помешало всем желающим отдать дань вековым традициям.

Пользователь alex.tokarev77 отметил, что окунание прорубь - не только дань традиции, но и отличное закаливание для организма.

К традиционному таинству приобщились даже самые маленькие.

Пользователь igorsukhovlive подчеркнул, что окунание в прорубь придает сил и заряд энергии.

Москвичи также не оставили без внимания комплексную подготовку спецслужб к мероприятию.