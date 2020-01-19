РИАМО - 19 янв. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил православных верующих с Крещением и пожелал им добра и мира.

«С праздником Крещения, православные! Мира в доме, добра и здоровья», — написал Собянин на своей странице в соцсети Instagram.

Он также прикрепил фотографию, сделанную в одной из церквей. На снимке женщина и маленький ребенок ставят свечку перед иконой.

В воскресенье верующие отмечают Крещение. В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.

В Москве для совершения традиционных крещенских купаний подготовили 46 площадок для купаний, семь из них находятся в городских парках.