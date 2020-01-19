РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Юные подольские спортсмены завоевали 10 медалей на открытом первенстве Реутова по спортивной борьбе, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольские спортсмены в возрасте от 6 до 11 лет из военно-спортивного клуба «Скорпион» завоевали 10 медалей и кубок за второе командное место на открытом первенстве Реутова по спортивной борьбе грэпплинг. Золотую медаль завоевала Анастасия Ефимова, серебряную медаль получил Павел Оксем», - говорится в сообщении.

Бронзовые награды получили Даниил Смирнов, Даниил Кожанов, Илья Давиденко, Александр Ефимов, Никита Шапченков, Григорий Давыдов, Лев Кожушко и Леонид Кожушко.