РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В Подольске массовыми площадками для крещенских купаний стали купели в парке Талалихина и микрорайоне Кузнечики, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье православные христиане отмечают один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление. Праздник был установлен в память о евангельском событии, когда тридцатилетний Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи в водах Иордана.

«В крещенскую ночь в России верующие совершают обряд купания. В Подольске крещенские купания проходили на четырех площадках, наиболее массовыми они были в микрорайоне Кузнечики и в парке Талалихина. Для удобства посетителей в парках были установлены обогреваемые палатки для переодевания, все желающие могли согреться бесплатным чаем с сушками», - говорится в сообщении.

Также в целях безопасности было организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС, медиков.