РИАМО - 19 янв. В столице появится адресная помощь малообеспеченным семьям, инициатива направлена на то, чтобы помогать людям в сложной финансовой ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Поставлена задача об адресной работе с семьями, которые находятся в сложной финансовой ситуации. С бедной категорией граждан, которым надо адресно помогать. Заключать с ними социальные контракты. Это значит не просто раздаивать льготы, а пытаться их вывести из состояния бедности», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в рамках такой адресной поддержки можно будет определить ребенка в детский сад, а родителям пройти профессиональную переподготовку на новую профессию.

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию поручил улучшить принцип работы соцконтрактов для малоимущих. В рамках соцконтракта государство предоставляет гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытию собственного дела.