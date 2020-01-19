РИАМО - 19 янв. За прошедший год Москва показала позитивную динамику в различных международных рейтингах, так, например столица РФ оказалась на пятом месте в рейтинге лучших городов мира Best Cities, который составлен международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего в рейтинге представлена сотня городов, но Москву смогли обойти только Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио. Российская столица стала первой в категории «Продукт» (инфраструктура и достопримечательности) и второй в категории «Место жительства» (оценка климата, безопасности, городской среды).

«Москва существенно улучшила позиции в рейтинге качества школьного образования, который составили специалисты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (The Programme for International Student Assessment — PISA)», - отмечается в материале.

Так, по уровню читательской грамотности школьники Москвы заняли третье место в мире, по уровню математической грамотности оказались на пятом, а по уровню естественно-научной грамотности — на шестом. Также Москва показала результаты выше средних по России.

Также отмечены успехи московской службы скорой помощи — в исследовании консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers она попала на второе месте по эффективности среди экстренных медицинских служб мегаполисов мира.

«В рейтинге 500 инновационных городов мира Innovation Cities Global Index (2thinknow) российская столица за год поднялась на 10 пунктов — с 48-й на 38-ю строчку», - отмечается в материале.

В 2012 году Москва находилась лишь на 192 месте в данном рейтинге, за последние годы удалось значительно улучшить позиции.

Москве удалось обойти многие мегаполисы мира, в том числе Нью-Йорк, Лондон и Токио, по количеству бесплатных точек доступа Wi-Fi. Таким образом, она вошла в тройку мировых лидеров. Всего в Москве насчитывается более 18 тысяч точек подключения к бесплатному беспроводному интернету.

В 2019 году Москва получила туристический «Оскар — международную премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Ей удалось обойти Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие крупные города.

Также Москва попала в десятку лучших мест для путешествий осенью по версии телеканала CNN.