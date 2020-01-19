РИАМО – 19 янв. Экс- чемпион UFC Конор Макгрегор одержал первую победу за более чем три года, сообщает Газета.ru.

Ирландец провел поединок против американца Дональда Серроне в Лас-Вегасе. Он нокаутировал представителя США за 40 секунд.

«Для Макгрегора это первый бой после поражения от чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Тогда в октябре 2018 года на турнире UFC 229 ирландец проиграл в четвертом раунде болевым приемом», — говорится в сообщении.

До этого в последний раз Макгрегор побеждал в ноябре 2016 года в поединке с американцем Эдди Альваресом.