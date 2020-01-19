РИАМО - 19 янв. В Москве к 01:00 в воскресенье более 37 тысяч человек посетили крещенские купели, из них искупаться решились 23 тысячи, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Ближе к полуночи народ активно вышел к водоемам. Наиболее популярные — это Святое озеро, куда пришло около 5 тысяч, пруд в парке Сокольники - 3 тысячи, Строгино и Большой Садовый - более 2 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В Москве для совершения традиционных крещенских купаний подготовили 46 площадок, семь из них находятся в городских парках.

Все места для купаний оборудованы настилами с противоскользящими покрытиями и безопасным спуском. Также подготовлены пункты обогрева и раздевалки, пункты питания с горячим чаем и передвижные туалеты. У мест купаний организованы парковки для машин.