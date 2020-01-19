РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей с Крещением, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В ночь с 18 на 19 января в парке «Наташинские пруды» в Крещенский сочельник прошел чин великого освещения воды, на котором присутствовал Владимир Ружицкий.

«Мы традиционно перед крещением собираемся и соприкасаемся с некой тайной. Само рождение человека - это тайна, и Крещение - это то, чего не дано нам понять. Однако мы понимаем, что есть что-то такое, что позволяет нам прикоснуться к вере. А такой день хочется всем пожелать добра, здоровья и благодати Божией», - сказал глава.

В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.

В Подмосковье организовали около 200 мест для купаний. Все площадки оборудованы настилами с противоскользящими покрытиями и безопасным спуском.