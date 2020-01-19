РИАМО - 19 янв. К 06:00 утра в воскресенье уже более 158 тысяч человек окунулись в проруби на специально оборудованных для купаний площадках в Подмосковье, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

«Мероприятие, связанное с Крещением Господнем, посетило 185,2 тысяч человек, из них искупались 158,2 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.

В Подмосковье организовали около 200 мест для купаний. Все площадки оборудованы настилами с противоскользящими покрытиями и безопасным спуском. Также подготовлены пункты обогрева и раздевалки, пункты питания с горячим чаем и передвижные туалеты. У мест купаний организованы парковки для машин.

Безопасность жителей Подмосковья при проведении крещенских купаний обеспечивают более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техник, 65 бригад скорой помощи, более 300 росгвардейцев и полицейские.