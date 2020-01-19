РИАМО - 19 янв. В городском округе Солнечногорск вечером 18 января произошла авария, квадроцикл врезался в грузовик, погибли два человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась в 21:40 на 70 километре трассы М-10 «Россия» в городском округе Солнечногорск.

«Квадроцикл, двигаясь в сторону области, совершил столкновение с остановившемся на обочине в попутном направлении в связи с технической неисправностью грузовиком с полуприцепом», — говорится в сообщении.

Погибли водитель квадроцикла 1990 года рождения и его пассажирка 1989 года рождения. По факту происшествия проводится проверка.