РИАМО - 19 янв. Спасатели вытащили из воды на Борисовских прудах трех мужчин, их передали наряду скорой медицинской помощи, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Информация о людях, находящихся на тонком льду в районе Борисовских прудов, поступила спасателям в 01:20.

«В 01:23 с поверхности воды на борт судна на воздушной подушке были подняты три человека - мужчины 1979, 1982 и 1984 годов рождения. В 01:30 спасенные были доставлены на ПСС, где были переданы наряду скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Инцидент случился в 800 метрах от ПСС, в 20 метрах от берега. Причиной стало пренебрежение правилами поведения на водных объектах. Кроме того, это место не оборудовано для проведения обряда Крещения.

Спасатели напомнили, что нельзя выходить на тонкий лед, заходить в воду в состоянии даже легкого алкогольного опьянения. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра.

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