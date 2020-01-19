РИАМО(БАЛАШИХА) - 19 янв. Традиционные крещенские купания начались в подмосковной Балашихе в крещенский сочельник, настоятель Екатерининского храма протоиерей Михаил (Макашов) совершил перед купанием великий чин освящения воды, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На территории Балашихи оборудовали три купели. Главной площадкой по традиции стал правый берег реки Пехорка, территория возле водно-спасательной станции, куда пришли сотни человек. Безопасность граждан до конца праздника обеспечивают сотрудники МЧС, полицейские и медики.

«Крещение Господне - праздник, когда вспоминается явление Спасителя мира на берега реки Иордан, где Господь погружается в реку, а Иоанн Креститель проповедует о покаянии и просит, чтобы Иисуса Христа встречали как мессию, который берет на себя грехи мира. Бог освятил собою воды иорданские, а впоследствии через это крещение все мы становимся христианами, воспринимаем имя Христово и вступаем в наследие его, которое он нам совершил через крестные страдания, смерть и воскресение свое из мертвых, открыл спасение всем людям, верующим в него», - сказал протоиерей Михаил.

Он поздравил всех с праздником, пожелал здоровья, счастья и выполнения заповедей Божьих и отметил, что уже давно укрепилась традиция, когда в Крещенскую ночь тысячи людей приходят к различным водоемам в любую погоду, чтобы окунуться в прорубь.

По словам протоиерея, того, кто по какой-либо причине или из-за болезни не смог прийти и искупаться, Господь благословляет и тоже подает ему свою благодать. Главное, чтобы каждый человек и дальше шел по духовному пути, чтобы утвердиться, укрепиться на нем.

Желающие окунуться в иордань могли после купания не только обогреться в теплых палатках, выпить горячего чаю с пирожками, но и бесплатно попариться в настоящей мобильной бане на колесах. Этот проект был разработан в Истре компанией по производству фудтраков и был запущен 1 декабря.

«Мы решили попробовать данный объект в Балашихе в период Крещенских купаний и установить баню недалеко от купели, где жители могли бесплатно попариться с вениками, а затем выпить чаю. Если это будет популярно у жителей, в следующем году разместим ее на других объектах», - пояснил первый заместитель министра потребительского рынка и услуг Московской области Кирилл Григорьев.

Православные отмечают Крещение Господне 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Главная традиция на Крещение – купание в водоемах.