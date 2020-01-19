РИАМО - 19 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех верующих с Крещением и окунулся в ледяную воду.

Видеозапись губернатор опубликовал на своей странице в соцести «ВКонтакте». На кадрах видно, как он три раза окунается в прорубь рядом с одной из подмосковных церквей.

«Хочу пожелать добра, здоровья и крепости духа. С Крещением всех», — сказал губернатор.

В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги. В Подмосковье организовали свыше 200 оборудованных мест для купаний.

Безопасность жителей Подмосковья при проведении крещенских купаний обеспечивают более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техник, 65 бригад скорой помощи, более 300 росгвардейцев и полицейские.