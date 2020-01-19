РИАМО - 19 янв. Жителей Москвы и Московской области ожидает облачная погода, отсутствие осадков, температура будет достигать 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве зафиксируется в интервале от минус 1 до плюс 1 градуса, а по области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%», - говорится в сообщении

По словам синоптиков, короткий световой день, пасмурное небо, аномальная температура (выше климатической нормы на 7-8 градусов), высокая влажность и выраженный дефицит кислорода в воздухе навязывают самочувствию свои правила. Особенно подвержены влиянию такой погоды люди с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями.

«Прежде всего, нужно постараться с помощью рекомендованных врачом лекарственных и общеукрепляющих средств уменьшить симптомы обострения хронических болезней. Не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, избегать стрессовых ситуаций. В домашних условиях благотворное влияние на нервную систему и сосудистую систему могут оказывать водные процедуры - контрастный душ утром или общие ванны вечером с добавлением экстракта хвои, морской или обычной соли или ароматические ванны», - говорится в сообщении.

Не стоит пренебрегать прогулками на природе, спортивными и физическими упражнениями, это поможет уменьшить проявления гиподинамии.