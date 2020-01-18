РИАМО - 18 янв. Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов получил награду «Человек года в здравоохранении», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Его наградили в рамках медицинской ассамблеи «Здоровая Москва».

«Я искренне рад получить эту награду. Ведь это награда всему нашему коллективу, всей команде московской скорой помощи. Медицинские работники скорой первыми приходят к пациенту, когда ему плохо. Мы работаем в достаточно нестандартных условиях на высокой скорости. Бесспорно, то, что профессиональное сообщество отметило нас такой высокой наградой, вызывает уважение и придает дополнительный импульс двигаться только вперед», — сказал Плавунов.

Плавунов, окончивший Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, работал хирургом в больницах Московского региона, трудился в ВС РФ, а также возглавлял поликлинику №155 и городскую клиническую больницу №64 имени В.В. Виноградова. Станцией скорой медицинской помощи имени Пучкова он руководит более 10 лет. За эти году она стала крупнейшей в Европе медорганизацией.

На сегодняшний день в Москве функционирует 60 подстанций скорой помощи, в которых работает более 11 тысяч человек. Круглосуточно в городе дежурят 1040 бригад, в среднем в сутки фиксируется 12 тысяч вызовов.

Плавунов также стал инициатором создания на базе станции единого городского диспетчерского центра.

В рамках ассамблеи «Здоровая Москва» также наградили и других специалистов медицины. Лучшим молодым хирургом стал Антон Гугнин из городской клинической больницы имени С.П. Боткина, а лучшим молодым терапевтом — Александр Писарюк из больница имени В.В. Виноградова. Лучшим молодым педиатром признали Александра Наумова из Морозовской детской больницы. Лучшим молодым психиатром стала Александра Галкина, которая работает в психиатрической клинической больнице №1.

Звание «Лучшего молодого врача-эндоскописта» досталось Дмитрию Еремину из детской больницы №9 имени Сперанского, а звание «Лучший молодой акушер-гинеколог» получил Дмитрий Спиридонов из Центра планирования семьи и репродукции. Лучшим молодым врачом диагностики признана Надежда Ушакова, которая трудится в Центре крови имени О.К. Гаврилова.