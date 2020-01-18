РИАМО - 18 янв. В ближайшие два года в Московской области может состояться фестиваль уличного театра, его проведут в Воскресенске и Коломне, если города удастся соединить водным транспортом, сообщила журналистам в субботу министр культуры региона Елена Харламова.

«Мы обсуждаем фестиваль уличного театра. Возможно, если получится в этом или следующем году соединить Воскресенск и Коломну с помощью реки, по пароходу, сделать на два города вот такой большой фестиваль», - сказала Харламова.

По ее словам, это мероприятие может привлечь большое внимание туристов, однако инициатива находится на стадии обсуждения.