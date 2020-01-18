РИАМО - 18 янв. В День молодежи в одном из парков Московской области состоится большой фестиваль уличных танцев, сообщила журналистам в субботу министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

«27 июня, в День молодежи, мы устроим большой фестиваль уличных танцев в одном из парков. Мы сейчас подбираем, у нас открывается много парков. Есть уже любимые жителями, как парк «Пехорка», а есть новые. Мы сейчас выберем самый удачный парк, который соберет всю молодежь», - сказала Харламова.

Она подчеркнула, что фестиваль пройдет весело. В нем может принять участие один из тематических телеканалов.

День молодежи был учрежден в 1958 году и отмечался в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня. В этот день по всей стране проводятся концерты, дискотеки, викторины, конкурсы и спортивные состязания.