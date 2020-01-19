РИАМО - 19 янв. Отпевание доктора искусствоведения, профессора исторического факультета МГУ, заслуженного преподавателя МГУ, заведующей сектором византийского искусства Государственного института искусствознания Ольги Поповой состоится в воскресенье в храме на Софийской набережной, ее захоронят на Химкинском кладбище, сообщается на сайте факультета.

Попова скончалась накануне в столице на 82-м году жизни.

«Отпевание Ольги Сигизмундовны Поповой состоится в воскресенье в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32)», - говорится в сообщении.

Похороны Поповой пройдут на Химкинском кладбище в 16:00.

Она читала лекции в МГУ свыше 50 лет. Ее профилем были Древняя Русь и Византия, в основном работы касались христианства. Профессор написала множество научных трудов и десять монографий по византийским и древнерусским иллюстрированным рукописям, иконам, мозаиками, фрескам и так далее.