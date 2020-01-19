РИАМО - 19 янв. Власти Москвы согласовали проведение в воскресение шествия в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, акция закончится возложением цветов, сообщается в группе организаторов шествия «Москва. 19 января 2020» в соцсети «ВКонтакте».

«Оно (шествие – ред.) начнется в 14 часов на Тверском бульваре рядом с Новопушкинским сквером и пройдет по традиционному маршруту: Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульвару до входа на станцию метро «Кропоткинская», — говорится в сообщении.

В конце участники шествия возложат цветы к дому 1 по улице Пречистенка, где убили Маркелова и Бабурову.

Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову расстреляли в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в преступлении полицейские установили и задержали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. По итогам расследования суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис получила 18 лет колонии.