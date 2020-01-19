РИАМО - 19 янв. Православные христиане Подмосковья и Москвы начали праздновать один из главных праздников – Крещение Господне, по традиции верующие окунаются в купели.

Крещение отмечается 19 января. В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.

В Подмосковье организовали свыше 200 оборудованных мест для купаний.

В Москве для совершения традиционных крещенских купаний подготовили 46 площадок для купаний, семь из них находятся в городских парках.

Все места для купаний оборудованы настилами с противоскользящими покрытиями и безопасным спуском. Также подготовлены пункты обогрева и раздевалки, пункты питания с горячим чаем и передвижные туалеты. У мест купаний организованы парковки для машин.

Купания продолжатся до вечера воскресенья. За безопасностью граждан будут следить спасатели, медики, полицейские и росгвардейцы.

В столице безопасность обеспечивают более 200 спасателей и водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и более 150 сотрудников пожарно-спасательного центра столицы. Также задействованы порядка 400 сотрудников департамента ГОЧСиПБ, ГУ МЧС России по Москве, МВД и департамента здравоохранения, волонтеры «Россоюзспаса» и РООПСВОД.

Безопасность жителей Подмосковья при проведении крещенских купаний обеспечивают более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техник, 65 бригад скорой помощи, более 300 росгвардейцев и полицейские.