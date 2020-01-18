РИАМО - 18 янв. В мае во всех муниципалитетах Московской области планируют открыть уличные площадки для музыкантов, танцоров и художников, сообщила журналистам в субботу министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она отметила, что в регионе реализуется большой молодежный проект «Музыка улицы».

«Мы собираемся открыть уличные площадки во всех муниципалитетах для уличных музыкантов, танцоров и художников. Я сейчас обращаюсь ко всем нашим взрослым рокерам, к нашим звездам, чтобы они открыли площадки также, как когда они начинали - без сцен, без большой аппаратуры», - сказала Харламова.

По ее словам, в двадцатых числах мая данные площадки будут открыты для всех желающих.