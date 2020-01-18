РИАМО - 18 янв. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре прошло открытие выставки работ сибирского художника Николая Рыбакова «Енисейский меридиан», мероприятие посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев со своей супругой, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«Мне очень приятно, что благодаря усилиям работников музея это место становится все более и более популярным. Сейчас здесь «гремит» Шагал, здесь очень много известных русских художников разных веков. Я очень надеюсь, что посетители познакомятся с работами Николая Рыбакова и влюбятся в них. Очень приятно, что в Сибири рождаются и существуют такие таланты», - сказал Воробьев.

Он выразил уверенность в том, что данная выставка будет пользоваться популярностью.

На экспозиции представлены порядка 50 графических и живописных работ художника, выполненных в разной стилистике.

«Сотрудники музея тепло приняли меня, и на высоком профессиональном уровне подготовили мой вернисаж. То, что Московская область развивает культуру, это очень важно», - подчеркнул Рыбаков.

Он отметил вклад губернатора региона в развитие культуры Подмосковья.

Рыбаков неоднократно становился лауреатом всевозможных зарубежных и российских конкурсов, в том числе «Золотая кисть» (Москва), Балтийская биеннале графики, французский конкурс Национального общества изящных искусств.