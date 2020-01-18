РИАМО - 18 янв. Завершены ремонтные работы в школе искусств «Феникс» в столичном районе Южное Медведково, в ней занимается около 900 учеников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Феникс» обновился от полов до кровли. Сделали хорошую внутреннюю отделку, купили новые инструменты. Все по программе «Искусство – детям», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что многие выпускники этой школы искусств выбирают для себя профессии музыкантов, художников или хореографов.

«С недавних пор школа стала методическим центром для тех, кто занимается фольклором и народным пением»,- добавил мэр.

Как уточняется на официальном сайте мэра города, в рамках ремонтных работ в школе отремонтировали фасад, кровлю и кабинеты. Также рабочие заменили инженерные системы, окна, полы и двери.

Для проведения музыкальных занятий помещения оборудовали акустическими потолками. Еще установили звукопоглощающие панели.

Школа искусств получила новые рояли, фортепиано, аккордеоны, гитары, балалайки. Для занятий также закупили звукотехническое и световое оборудование. Для будущих художников в школе появились новые мольберты, столики для палитры, планшеты.