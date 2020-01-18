РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Подольский краевед Александр Лаврентьев готовит к выпуску книгу «Прогулка по старому Серпухову», читатели могут узнать о ней на встрече в библиотеке города Чехов 25 января, после которой побывать на экскурсии в музее писателя Антона Чехова, сообщил «РИАМО в Подольске» сам Лаврентьев.

«Продолжаю собирать читателей и рассказывать о своей новой книге «Прогулка по старому Серпухову». С этой целью договорился о выступлении в Центральной библиотеке города Чехов на Лопасненской улице, 10, на субботу, 25 января. Сотрудники сообщили, что будут ждать нас к 10:00. Во время нашей беседы постараюсь продемонстрировать, насколько истории Серпухова, Чехова, Подольска взаимосвязаны. Помимо освещения официальной хроники, расскажу о собранных мной старинных мемуарах, которые использовал для создания в книге атмосферы разговора. Старался построить рассказ в книге так, будто мы, шагая по старому центру города, будем общаться с кем-то из старожилов. И он будет делиться с нами своими воспоминаниями», - сказал Лаврентьев.

Библиотека удобно расположена в центре города. Рядом музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» - памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII – XIX веков. После встречи можем устроить в библиотеке небольшую экскурсию. Там же некрополь Пушкиных. Дети и внуки поэта Александра Пушкина часто гостили в Лопасне у своих родственников — Гончаровых и Васильчиковых. Возвращение из Серпухова можем совместить с посещением небольшого, но очень хорошо устроенного музея писем Антона Чехова.