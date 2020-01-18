РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 янв. Библио-холл торжественно открылся в Центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева в Балашихе в рамках пилотного проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья», в результате обновления учреждение превратилось в современный культурно-досуговый центр, сообщается на сайте МБУК ЦБС «Центральная библиотечная система Балашихи».

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева о концепции развития культуры в Московской области на 2019-2024 годы по модернизации учреждений культуры и улучшению качества услуг населению в ряде библиотек Московской области реализуется пилотный проект «Перезагрузка» библиотек Подмосковья». Балашихе посчастливилось стать участником этого проекта.

«Центральная городская библиотека имени Ф.И. Тютчева в результате «перезагрузки» превратилась в прекрасный культурно-досуговый центр, выполненный в соответствие со стандартом Библио-холла. Новая мебель, обновленная материально-техническая база, привлекательные зоны отдыха, чтения и досуга сделало «тютчевку» особым центром притяжения жителей, еще более популярным местом организации содержательного интеллектуального и культурного досуга», - говорится в сообщении.

На торжественном открытии библио-холла 17 января сотрудников и читателей тепло приветствовали председатель совета депутатов Геннадий Попов, начальник Управления культуры администрации округа Светлана Шарцева, председатель общественной палаты Елена Жарова и другие.

В рамках знакового торжества в конференц-зале библиотеки состоялось открытие выставки художника-земляка Льва Немковича, чьи работы создали особую атмосферу праздника, тепла, света и красоты.

«Сотрудники обновленной библиотеки во главе с директором Ларисой Покрасовой, принимавшие на торжественном открытии почетных гостей, читателей, коллег, единомышленников, готовы и дальше трудиться в интересах жителей городского округа Балашиха», - заключается в материале.