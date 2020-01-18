РИАМО - 18 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в двух бытовках на проспекте Андропова в Москве, площадь пожара составила 30 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Сигнал о возгорании поступил в 17:42 в субботу. Пожар произошел в двух металлических бытовках на площади 30 квадратных метров на территории строительной площадки по адресу: проспект Андропова, дом 11, корпус 2.

«Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара с соблюдением техники безопасности. Принятыми мерами возгорание в 17:58 было локализовано, а в 18:00 ликвидировано», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших при возгорании, произошедшем в бытовках, не поступала.