РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В субботу вечером четыре дома в микрорайоне Красная горка Люберец остались без электричества, сообщается в Instagram-аккаунте mylubertsy.

«В Люберцах несколько домов микрорайона Красная горка остались без электричества из-за аварии. Дома без электричества остались на улицах Комсомольский проспект, Преображенская у магазина-ФОК «Виктории», - говорится в сообщении.

По словам технического директора ЕДС ЖКХ Алексея Щедрова, без электроснабжения остались четыре дома.

«Аварийная бригада работает на месте, по информации, один из четырех домов уже запустили. Скорее всего, было повреждение кабеля. Авария произошла 1,5 часа назад. Всего к нам поступило 11 обращений от жителей», - сказал Щедров.